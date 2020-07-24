Следствие грубо нарушает закон в деле судей Окружного админсуда, - экс-глава ВСЮ

В прошлом году в Окружном административном суде Киеве уже были обыски и тогда же НАБУ обнародовала так называемые пленки с прослушкой. НАБУ сейчас, фактически, пытается реанимировать прошлогоднее дело, не закончившееся ничем. При этом допускается масса процессуальных нарушений. Об этом Украинским Новостям заявил экс-судья высшего спецсуда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, председатель Высшего совета юстиции (2010-2013) Владимир Колисниченко.

«Если они возбудили уголовное дело, открыли производство, выполнили в рамках уголовного процесса следственные действия... они должны были передать это дело в суд. В случае, если они не передают дело в суд, то они должны были вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, об отказе в предъявлении подозрения. Они закончили процедуру, процессуально они исчерпали себя, но делают вид, что ничего не случилось, повторно гоняют ту же самую процедуру по кругу и проводят какие-то обыски. О чем мы говорим? Какой вообще смысл в этих обысках? Когда производится обыск, следователь, обращаясь в суд, указывает, что он хочет там найти. Если они хотят получить какое-то судебное дело, можно просто официально обратиться и снять копию с этого дела. Что касается процессуальных документов, принятых судом, так они есть в реестре. Вот что ищут эти люди? А ищут они красивую картинку — люди в масках, с оружием проводят обыск. Это просто маски-шоу», — возмущается юрист.

Он также считает неправомерным публичное оглашение НАБУ деталей дела, в том числе публикацию так называемых «пленок».

«Это абсолютно недопустимо, потому что есть тайна досудебного расследования. Когда неправомерно обнародуются материалы дела, то за это вообще установлена уголовная ответственность.... Публикация этих материалов дает возможность одной из сторон, в первую очередь, стороне обвинения оказывать давления на общественное мнение, давить на сторону обвинения и на защиту. А, с другой стороны, это облегчает в некоторой мере позицию лиц, относительно которых открыто уголовное производство, которых преследуют в уголовном порядке. У стороны защиты появляется возможность иметь в своем распоряжении ту информацию, которая должна быть обнародована после выполнения всех формальных мероприятий, в конце досудебного расследования, когда все материалы передаются непосредственно суду. Поэтому то, что сейчас происходит, это абсурд. Я по-другому это не назову», — отметил он.

Он считает, что в данном случае даже не важно, достоверны ли обнародованные записи или это монтаж.

«Я не берусь делать анализ этих пленок, достоверны они или нет — это дело специальных органов. Я говорю, исходя из позиции судьи. Вот был бы я как судья слушал это дело, я бы сначала задал прокурору вопрос, почему он не отреагировали на действие должностных лиц, которые нарушали Уголовно-процессуальный кодекс, которые разглашали те материалы, которые не должны были разглашать? Для чего это было сделано? Чтобы создать картинку, сформировать общественное мнение, побудить, возможно, какие-то силы к расправе над судьями в внеправовой способ? А почему вы себя так ведете? Есть же авторитет судебной власти, вы подрываете этот авторитет и подрываете доверие граждан, которые пользуются услугами этого государственного учреждения! Так нельзя делать. Если есть цель доказать чью-то вину, то для этого есть установленный порядок — пусть суд вынесет соответствующее решение.

Он также считает, что недопустимо давить на органы прокуратуры с требованием немедленно подписывать представление на отстранение судей ОАСК.

«Пусть они не давят на прокуроров. Каждый прокурор, который должен это подписать, понимает, что в данной ситуации он не может этого сделать — при очевидном отсутствии доказательств, очевидности того, что эти события уже были раньше оценены досудебным следствием, что по ним поставлена точка. Поэтому не подпишет никто — ни Ирина Валентиновна Венедиктова, не ее замы, если там еще остались мало-мальски профессиональные люди. Я бы не подписал никогда», — заявил юрист.