Цена золота побила рекорд 2011 года

Стоимость золота выросла на 0,62% до $1901,8 по состоянию на 16:19 по Киеву. Об этом свидетельствуют данные торгов на американской товарной бирже NYMEX.
Максимальное значение в течение торговой сессии составило $1904,1.
Цена на золото приблизилась к историческому максимуму. Спрос на золото, как на защитный актив, вырос из-за ухудшения отношений между США и Китаем и опасений замедления темпов роста мировой экономики из-за пандемии коронавируса.
Рекордный уровень цены золота был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7.
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