МИД ожидает смягчения визового режима еще с тремя странами

Украина ожидает смягчения визового режима для украинцев от Австралии, Кувейта и Саудовской Аравии, для которых Украина уже ввела безвиз.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.
Так, сообщается, что в пятницу, 24 июля, состоялась встреча и.о. директора Департамента консульской службы МИД Романа Недильского с послами Австралии Мелиссой О’Рурк, Государства Кувейт Рашедом Хаммад Аль-Адвани и Королевства Саудовская Аравия Мухаммадом аль-Мусгером.
«Украинская сторона ожидает, что этот шаг (ввдение безвиза) станет основой для дальнейшей либерализации визовых процедур для граждан Украины», — говорится в нем.
Напомним, что со 2 апреля 2020 года вступил в силу безвизовый режим с Эквадором (Южная Америка).
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