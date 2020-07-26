Польша собирается выйти из Стамбульской конвенции

Польша на следующей неделе начнет процедуру выхода из Стамбульской конвенции. Это связано с тем, что в ней есть положения «идеологического характера», которые нынешняя польская власть не принимает и считает вредными.

«В понедельник мы подадим заявление в Министерство по делам семьи, труда и социальной политики о начале официальной работы по прекращению так называемой Стамбульской конвенции, — цитирует «Польское радио» министра юстиции Збигнева Зьобро.

Он сказал, что польское законодательство является образцовым в отношении защиты женщин от насилия и его стандарты кое в чем даже выше, чем положения Стамбульской конвенции.

Зьобро пояснил, что правящая консервативная партия «Право и справедливость» не поддерживает «создание так называемого социокультурного пола в противовес биологическому». А это якобы навязывается в Стамбульской конвенции.

Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьба с этими явлениями (такое официальное название Стамбульской конвенции) имеет целью защиту женщин от всех форм насилия и дискриминации. Польша подписала ее в декабре 2012 года и ратифицировала ее в 2015 году.

Украина подписала конвенцию в 2011 году, но не ратифицировала по той же причине, почему и Польша собирается из нее выходить.

Верховная Рада противится ратификации Стамбульской конвенции из-за понятий «гендер» и «сексуальная ориентация».

Совет церквей неоднократно говорил, что его беспокоит эта конвенция, потому что в ней якобы идет навязывание гендерной идеологии, что подменяет «привычное понятие биологического пола». Церковники считают, что это прямой путь к популяризации однополых отношений.