Польша собирается выйти из Стамбульской конвенции

Польша на следующей неделе начнет процедуру выхода из Стамбульской конвенции. Это связано с тем, что в ней есть положения «идеологического характера», которые нынешняя польская власть не принимает и считает вредными.
«В понедельник мы подадим заявление в Министерство по делам семьи, труда и социальной политики о начале официальной работы по прекращению так называемой Стамбульской конвенции, — цитирует «Польское радио» министра юстиции Збигнева Зьобро.
Он сказал, что польское законодательство является образцовым в отношении защиты женщин от насилия и его стандарты кое в чем даже выше, чем положения Стамбульской конвенции.
Зьобро пояснил, что правящая консервативная партия «Право и справедливость» не поддерживает «создание так называемого социокультурного пола в противовес биологическому». А это якобы навязывается в Стамбульской конвенции.
Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьба с этими явлениями (такое официальное название Стамбульской конвенции) имеет целью защиту женщин от всех форм насилия и дискриминации. Польша подписала ее в декабре 2012 года и ратифицировала ее в 2015 году.
Украина подписала конвенцию в 2011 году, но не ратифицировала по той же причине, почему и Польша собирается из нее выходить.
Верховная Рада противится ратификации Стамбульской конвенции из-за понятий «гендер» и «сексуальная ориентация».
Совет церквей неоднократно говорил, что его беспокоит эта конвенция, потому что в ней якобы идет навязывание гендерной идеологии, что подменяет «привычное понятие биологического пола». Церковники считают, что это прямой путь к популяризации однополых отношений.
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