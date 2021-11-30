Зеленский внесет в Раду закон о ратификации Стамбульской конвенции

Президент Украины Владимир Зеленский последовательно поддерживает шаги, направленные на защиту прав лиц, пострадавших от домашнего насилия, насилия по признаку пола, а также на обеспечение надлежащего реагирования на случаи такого насилия, сообщает пресс-служба главы государства.

«В Офисе президента завершается подготовка к представлению на рассмотрение Верховной Рады Украины проекта закона „О ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнем насилии и борьбе с этими явлениями“. Позиция Владимира Зеленского относительно необходимости присоединения Украины к настоящей Конвенции принципиальна и неизменна. После завершения соответствующих процедур глава государства будет готов внести на рассмотрение парламента указанный законопроект», — указывается в сообщении.

В связи с этим, отметили в Офисе президента, важнейшим вопросом является консолидация усилий всех сторон вокруг ратификации Украиной Стамбульской конвенции.

Конвенцию Совета Европы по борьбе с насилием против женщин Украина подписала еще в 2011 году, но так и не ратифицировала.

Стамбульская конвенция, принятая государствами — членами Совета Европы 11 мая 2011 года, является первым международным договором, направленным против насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Она устанавливает минимальные стандарты предотвращения такого насилия и защиты от него, порядок судебного преследования и общие подходы в политике в этой сфере.