США давят на европейских подрядчиков Nord Stream 2

Власти США усиливают давление на немецкие и европейские компании, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток-2». Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Die Welt.

По информации издания, США начали проводить конференции по видеосвязи с представителями европейских фирм-подрядчиков «Северного потока-2». Таких онлайн-встреч прошло уже как минимум две, в ходе которых со стороны США участвовали в общей сложности 12 чиновников из трех министерств: Госдепартамента, Минфина и Минэнерго.

Как сообщили изданию источники, которые наблюдали за переговорами, представители США «очень хорошо дали понять, что хотят помешать завершению строительства трубопровода». Угрозы со стороны Вашингтона собеседники газеты назвали «очень и очень серьезными».

На этой неделе сенат США одобрил внесение в бюджет Пентагона новых санкций против «Северного потока-2». «Эти санкции помогут остановить работу по строительству трубопровода и устранить это российское геополитическое оружие», — заявил сенатор Джон Баррасо, поддержавший проект бюджета.

Речь идет об ограничениях против компаний, которые участвуют в проекте и занимаются укладкой труб, страхуют суда, проводят их техобслуживание и дооборудование, а также сертификацию готового газопровода.

До этого свой вариант проекта представила также палата представителей. Теперь законодателям предстоит выработать согласованную версию из двух пакетов, после чего его рассмотрит президент США Дональд Трамп.