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США давят на европейских подрядчиков Nord Stream 2

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США давят на европейских подрядчиков Nord Stream 2

Власти США усиливают давление на немецкие и европейские компании, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток-2». Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Die Welt.

По информации издания, США начали проводить конференции по видеосвязи с представителями европейских фирм-подрядчиков «Северного потока-2». Таких онлайн-встреч прошло уже как минимум две, в ходе которых со стороны США участвовали в общей сложности 12 чиновников из трех министерств: Госдепартамента, Минфина и Минэнерго.

Как сообщили изданию источники, которые наблюдали за переговорами, представители США «очень хорошо дали понять, что хотят помешать завершению строительства трубопровода». Угрозы со стороны Вашингтона собеседники газеты назвали «очень и очень серьезными».

На этой неделе сенат США одобрил внесение в бюджет Пентагона новых санкций против «Северного потока-2». «Эти санкции помогут остановить работу по строительству трубопровода и устранить это российское геополитическое оружие», — заявил сенатор Джон Баррасо, поддержавший проект бюджета.

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Речь идет об ограничениях против компаний, которые участвуют в проекте и занимаются укладкой труб, страхуют суда, проводят их техобслуживание и дооборудование, а также сертификацию готового газопровода.

До этого свой вариант проекта представила также палата представителей. Теперь законодателям предстоит выработать согласованную версию из двух пакетов, после чего его рассмотрит президент США Дональд Трамп.

США, Северный поток-2
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