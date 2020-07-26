США давят на европейских подрядчиков Nord Stream 2

Власти США усиливают давление на немецкие и европейские компании, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток-2». Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Die Welt.
По информации издания, США начали проводить конференции по видеосвязи с представителями европейских фирм-подрядчиков «Северного потока-2». Таких онлайн-встреч прошло уже как минимум две, в ходе которых со стороны США участвовали в общей сложности 12 чиновников из трех министерств: Госдепартамента, Минфина и Минэнерго.
Как сообщили изданию источники, которые наблюдали за переговорами, представители США «очень хорошо дали понять, что хотят помешать завершению строительства трубопровода». Угрозы со стороны Вашингтона собеседники газеты назвали «очень и очень серьезными».
На этой неделе сенат США одобрил внесение в бюджет Пентагона новых санкций против «Северного потока-2». «Эти санкции помогут остановить работу по строительству трубопровода и устранить это российское геополитическое оружие», — заявил сенатор Джон Баррасо, поддержавший проект бюджета.
Речь идет об ограничениях против компаний, которые участвуют в проекте и занимаются укладкой труб, страхуют суда, проводят их техобслуживание и дооборудование, а также сертификацию готового газопровода.
До этого свой вариант проекта представила также палата представителей. Теперь законодателям предстоит выработать согласованную версию из двух пакетов, после чего его рассмотрит президент США Дональд Трамп.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016