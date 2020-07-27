Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, получила чистый убыток в первом финансовом квартале из-за негативных последствий пандемии коронавируса.
Компания сообщила, что на данном этапе не может предоставить прогноз финансовых показателей на 2021 фингод, отметив, что он будет очень непростым в связи с пандемией.
Как сообщается в пресс-релизе авиаперевозчика, чистый убыток за три месяца, завершившиеся 30 июня, составил 185,1 млн евро по сравнению с чистой прибылью на уровне 242,9 млн евро за аналогичный период годом ранее.
Компания сообщила, что убыток во втором финквартале, как ожидается, будет меньше на фоне постепенного возобновления авиаперевозок с 1 июля.
Квартальная выручка Ryanair рухнула на 95%, до 125,2 млн евро по сравнению с 2,31 млрд евро за аналогичный период годом ранее.
Авиаперевозчик с 1 июля возобновил полеты по большинству своих маршрутов и ожидает, что в июле будет выполнено примерно 40% от стандартного числа рейсов в этот период, в августе показатель вырастет до 60%, а в сентябре - примерно до 70%.
Компания планирует перевезти около 60 млн пассажиров в 2021 финансовом году, что на 60% меньше показателя за 2020 фингод, составившего 149 млн человек.
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