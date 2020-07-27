Украина хочет построить завод по производству водорода

Украина рассмотрит вопрос строительства завода по производству водорода, сообщила вр.и.о. министра энергетики Ольга Буславец.
«Украина должна двигаться со всем прогрессивным миром в рамках современных технологий и их использования, и просчитывать свои возможность на несколько шагов вперед», — сказала Буславец на брифинге в Киеве в понедельник, передает Интерфакс-Украина.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может стать надежным поставщиком водорода в ЕС, в частности, в Германию.
Отметим, что в июле Евросоюз принял стратегию внедрения возобновляемого водорода. Она предполагает дополнение интегрированной энергетической системы массовым промышленным производством возобновляемого водорода. Он может служить источником энергии там, где использование электричества затруднено. В перспективе он будет производиться в основном с использованием энергии ветра и солнца.
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