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Еще одна китайская компания обошла Facebook по капитализации

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Еще одна китайская компания обошла Facebook по капитализации

Крупнейший в Азии китайский интернет-гигант Tencent превзошел американскую компанию Facebook по размеру рыночной капитализации. По этому показателю он вышел на седьмое место в мире, сообщила газета South China Morning Post.

Во вторник в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже акции Tencent поднялись в цене на 4,7% — до 544,50 гонконгских долларов за бумагу. Таким образом, рыночная стоимость китайского холдинга достигла $670 млрд по сравнению с $657,83 млрд у Facebook, уточняет издание.

Компания Tencent была основана в 1998 году со штаб-квартирой в Шэньчжэне (южная провинция Гуандун). В сферу ее деятельности входит разработка и продажа игровых приложений, социальные сети, музыкальные и веб-порталы, средства электронной коммерции, облачные базы данных, сервисы мгновенного обмена сообщениями.

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Как отмечает газета, две недели назад компанию Facebook по капитализации также превзошел другой китайский гигант — Alibaba, лидер в сфере электронной торговли. Его рыночная стоимость достигла $673 млрд.

Facebook, Tencent
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