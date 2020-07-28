Еще одна китайская компания обошла Facebook по капитализации

Крупнейший в Азии китайский интернет-гигант Tencent превзошел американскую компанию Facebook по размеру рыночной капитализации. По этому показателю он вышел на седьмое место в мире, сообщила газета South China Morning Post.
Во вторник в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже акции Tencent поднялись в цене на 4,7% — до 544,50 гонконгских долларов за бумагу. Таким образом, рыночная стоимость китайского холдинга достигла $670 млрд по сравнению с $657,83 млрд у Facebook, уточняет издание.
Компания Tencent была основана в 1998 году со штаб-квартирой в Шэньчжэне (южная провинция Гуандун). В сферу ее деятельности входит разработка и продажа игровых приложений, социальные сети, музыкальные и веб-порталы, средства электронной коммерции, облачные базы данных, сервисы мгновенного обмена сообщениями.
Как отмечает газета, две недели назад компанию Facebook по капитализации также превзошел другой китайский гигант — Alibaba, лидер в сфере электронной торговли. Его рыночная стоимость достигла $673 млрд.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016