В шахтерских регионах могут появиться свободные экономические зоны

Готовится проект закона о введении свободных экономических зон в шахтерских регионах.
Об этом сказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус на пресс-конференции в Укринформе.
«По моему мнению, необходимо, чтобы у людей был выбор, чтобы у людей появлялись новые рабочие места. Поэтому я буду инициировать законопроект о создании определенных свободных экономических зон на базе шахтерских городов и шахтерских регионов», — сказал Герус.
Этот законопроект также должен ввести льготы для присоединения к электрическим и газовым сетям.
«Таким образом мы хотим стимулировать появление новых предприятий, нового бизнеса, новых рабочих мест. Именно в этом заключается правильная трансформация шахтерских регионов», — считает народный депутат.
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