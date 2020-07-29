ВНО по географии не сдали 5,6% абитуриентов, по химии 10,2%

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) констатирует, что внешнее независимое оценивание (ВНО) по географии сдали 94,4% абитуриентов, а по химии — 89,8% абитуриентов.

«Состоялось третье заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога „сдал/не сдал“. Было определено пороговый балл „сдал/не сдал“ для тестов географии — 24 тестовых балла, по химии — 13», — говорится в сообщении пресс-службы УЦОКО.

Таким образом, от общего количества абитуриентов, принимавших участие в тестировании по каждому из данных предметов, порог «сдал/не сдал» преодолели по географии 94,4% абитуриентов, а по химии — 89,8% абитуриентов.

Как сообщалось, ВНО по математике не сдали 13% абитуриентов, по физике — 8%, по украинскому языку и литературе — 8,3%, по истории Украины — 13,2%, по английскому языку — 7,3%, по испанскому языку — 11,3%, по немецкому языку — 11,4%, по французскому языку — 7,8% и по биологии — 5,5%.