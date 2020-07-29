ВНО по географии не сдали 5,6% абитуриентов, по химии 10,2%

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) констатирует, что внешнее независимое оценивание (ВНО) по географии сдали 94,4% абитуриентов, а по химии — 89,8% абитуриентов.
«Состоялось третье заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога „сдал/не сдал“. Было определено пороговый балл „сдал/не сдал“ для тестов географии — 24 тестовых балла, по химии — 13», — говорится в сообщении пресс-службы УЦОКО.
Таким образом, от общего количества абитуриентов, принимавших участие в тестировании по каждому из данных предметов, порог «сдал/не сдал» преодолели по географии 94,4% абитуриентов, а по химии — 89,8% абитуриентов.
Как сообщалось, ВНО по математике не сдали 13% абитуриентов, по физике — 8%, по украинскому языку и литературе — 8,3%, по истории Украины — 13,2%, по английскому языку — 7,3%, по испанскому языку — 11,3%, по немецкому языку — 11,4%, по французскому языку — 7,8% и по биологии — 5,5%.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016