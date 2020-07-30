Почта, ломбарды и страховые будут принимать документы из «Дії»

Национальный Банк Украины разрешил небанковским учреждениям идентифицировать клиентов через цифровые документы из мобильного приложения «Дія».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации со ссылкой на постановление Нацбанка.
«Такое решение указано в постановлении Правления Национального банка Украины „Об утверждении Положения об осуществлении учреждениями финансового мониторинга“. В частности, постановление касается страховых компаний, кредитных союзов, ломбардов, платежных организаций, операторов почтовой связи, других учреждений, предоставляющих услуги по переводу средств и осуществлению валютных операций и т.п.», — сообщили в министерстве.
Как отмечают в Минцифры, украинцы впоследствии смогут получать услуги в этих учреждениях без бумажных документов, а только со смартфоном. Работники таких учреждений будут верифицировать клиентов с помощью цифровой ID-карты или зарубежного биометрического паспорта гражданина через мобильное приложение «Дія».
Также, становится возможной верификация клиентов с помощью получения учреждением данных Системы BankID и наложения лицом КЭП на копию своего идентификационного документа.
«А верифицировать ФЛП и представителей ООО теперь можно с помощью интегрированной системы электронной идентификации (ИСЭИ), через которую предоставляется доступ к информации об этих лицах в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований», — добавили в министерстве.
В Минцифры также сообщили, что продолжается разработка программного обеспечения, которое позволит компаниям подтверждать достоверность цифровых документов в приложении «Дія».
Как сообщалось, с 21 июля в аэропорту «Борисполь» путешественники могут предъявлять цифровые версии паспорта гражданина Украины или биометрический загранпаспорт через приложение «Дія» вместо обычного.
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