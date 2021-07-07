Блинкен похвалил цифровизацию в Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал сотрудничество USAID с Министерством цифровой трансформации «хорошим примером борьбы с коррупцией», а это является одним из важнейших вопросов сотрудничества США и Украины.
Об этом Блинкен рассказал на конференции Ukraine Reform Conference в Вильнюсе, сообщает пресс-служба Минцифры.
«Уже цифровизировали 31 услугу. Это регистрация бизнеса, выдачи разрешений на строительство и др. Также цифровизация позволяет обнародовать новые данные, чтобы их можно было анализировать, и находить новые схемы злоупотреблений. И предотвращать их», — отметил Блинкен.
Президент Украины Владимир Зеленский повторил, что цифровизация является одним из основных векторов развития украинской экономики в течение последующих лет.
«Преодоление коррупции, цифровизация услуг новые реформы, которые сделают жизнь Украинской удобным — все это должно стать главными целями Украине», — добавил он.
Напомним, во время сегодняшнего выступления Энтони Блинкен также назвал пять ключевых реформ, которые нужно провести в Украине.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016