Блинкен похвалил цифровизацию в Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал сотрудничество USAID с Министерством цифровой трансформации «хорошим примером борьбы с коррупцией», а это является одним из важнейших вопросов сотрудничества США и Украины.

Об этом Блинкен рассказал на конференции Ukraine Reform Conference в Вильнюсе, сообщает пресс-служба Минцифры.

«Уже цифровизировали 31 услугу. Это регистрация бизнеса, выдачи разрешений на строительство и др. Также цифровизация позволяет обнародовать новые данные, чтобы их можно было анализировать, и находить новые схемы злоупотреблений. И предотвращать их», — отметил Блинкен.

Президент Украины Владимир Зеленский повторил, что цифровизация является одним из основных векторов развития украинской экономики в течение последующих лет.

«Преодоление коррупции, цифровизация услуг новые реформы, которые сделают жизнь Украинской удобным — все это должно стать главными целями Украине», — добавил он.

Напомним, во время сегодняшнего выступления Энтони Блинкен также назвал пять ключевых реформ, которые нужно провести в Украине.