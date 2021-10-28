Хакеру, создавшему фейковую «Дию», предложили стажировку в Минцифры

Разработчику фейковой «Дии», которая позволяла создавать поддельные документы, в том числе сертификаты о вакцинации от Covid-19, предложили стажировку в Министерстве цифровой трансформации Украины, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

«Киберполиция быстро нашла хакера-самоучку, недавно создавшего фейковую „Дию“. Также быстро мы познакомили его с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Молодому человеку предложили искупить свою вину и постажироваться в министерстве», — написал Енин в соцсети Facebook в четверг.

Он уточнил, что предложение о стажировке не освобождает мужчину от ответственности по ст. 358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, 27 октября в Запорожской области был задержан 21-летний мужчина, который разработал приложение для создания поддельных документов, по дизайну идентичное государственному приложению «Дия». Приложение разработчик продавал в мессенджере за 100 гривен, а в рекламе указывал, что благодаря приложению несовершеннолетние могут беспрепятственно покупать алкоголь и сигареты. По факту было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.