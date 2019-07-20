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В Германии доля «зеленой энергетики» впервые превысила генерацию ТЭС и АЭС

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В Германии доля «зеленой энергетики» впервые превысила генерацию ТЭС и АЭС

В I полугодии в Германии доля электроэнергии, выработанной гидро-, солнце-, и ветряными станциями (а также из биомассы) превысила суммарно объем электроэнергии ТЭС и АЭС. Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Впервые по итогам полугодия в Германии из возобновляемой энергетики в сеть поступило больше электроэнергии, чем дали тепловая и атомная генерации вместе взятые. В итоге 47,3% тока, который пользователи получали из своих розеток, пришлось на „зеленую энергетику“, а 43,4% — на то, что генерировали теплоэлектростанции и АЭС», — говорится в сообщении.

Производство остального электричества обеспечило использование газа и — в значительно меньшей степени — нефти. Такие данные обнародовал Институт солнечно-энергетических систем Общества имени Фраунгофера.

По словам сотрудника аналитического центра Agora Energiewende Фабиана Гайна, причин такой ситуации много, поэтому говорить о длительной тенденции пока преждевременно. Первая половина этого года оказалась особенно ветреной, в результате объемы электроэнергии, произведенной ветряками, выросли примерно на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В то же время генерация электроэнергии с использованием солнечных батарей возросла на 6%, а на газовых ТЭС — на 10%.

Наращивание объемов электричества, вырабатываемого из энергии солнца и ветра, и снижение мощностей угольных электростанций привели к сокращению выбросов углекислого газа. По данным Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW), в первой половине 2019 года этот показатель был примерно на 15% ниже, чем за аналогичный период 2018-го.

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Вместе с тем по поводу планов довести к 2030 году долю «зеленой энергетики» в энергобалансе Германии до 65% в BDEW отмечают, что этой цели можно будет достичь только при условии форсированного перехода на альтернативные источники энергии.

зеленая энергетика, ФРГ
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