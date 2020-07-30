Главой украинской делегации в Минске стал Кравчук

Первый Президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.
Об этом он заявил в видеообращении, распространенном Офисом Президента.
«Я принял решение: если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, я это буду делать до последнего вздоха. Вот почему я и согласился», — сказал Кравчук.
Первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил, что возглавил делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) для того, чтобы ускорить наступление мира на Донбассе.
«Естественно, я думал об этом, но когда я осознал уже так непосредственно, что происходит там на Донбассе, когда там наши молодые парни и девушки умирают, защищая нашу землю, проливая кровь, защищая суверенитет Украины, я при всём том, что в своей жизни видел, и можно было бы отдыхать, но время для отдыха не настало. Я принял решение, если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, я буду это делать до последнего вздоха», — сказал он.
Кравчук указал, что встреча лидеров государств Нормандского формата состоялась 9 декабря 2019 года в Париже благодаря настойчивости, системности и политической воле президента Украины Владимира Зеленского созвать этот саммит.
«Работа, которая ведется сегодня по подготовке берлинской встречи „четверки“, — это также его (Зеленского — Ред.) постоянная инициатива. То есть он реанимировал, вернул к жизни „четверку“, которая уже совсем пришла в упадок», — отметил он.
Кравчук подчеркнул, что ради урегулирования ситуации на Донбассе Зеленский не боится принимать непопулярные решения.
«И по последнему вопросу он (Зеленский — Ред.) говорит, да, важно, что приняли документ о „тишине“, но пусть его подпишут главы „четверки“. Нам нужно сплотиться всем: Украине, тем странам Европы, которые действительно исповедуют принципы международного права, суверенитета, независимости, которые видят, как Украина бьется, страдает за то, чтобы отстоять свою землю», — считает он.
Кравчук также отметил важность объединения всем внутри Украины. «Тем, кто видит в этом только какие-то негативы, необходима сила воли, мужество, и понять, что ты — государство, и ты служишь народу, народ тебя призвал. Философы говорят, что чем ярче горит человек, тем быстрее он сгорает, но чтобы сгореть — нужно светиться. Должны искать путь и объединяться», — сказал он.
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