В Украине снова более тысячи заболевших

За сутки 30 июля коронавирусная болезнь COVID-19 подтвердилась в Украине у 1090 человек, выздоровели от коронавируса 598 больных, а 20 пациентов умерли.

Об этом свидетельствуют обновленные данные СНБО.

Антилидерами по количеству новых случаев заражения стали: Львовская (147), Ивано-Франковская (111), Харьковская (85), Ровенская (82) и Закарпатская (68) области. В столице за сутки диагноз подтвердили у 110 киевлян.