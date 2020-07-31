Украина хочет совместно с Ираном расследовать катастрофу МАУ

Украина стремится совместно с Ираном расследовать катастрофу рейса PS752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины». За время следствия Киев направил в Тегеран 4 запросы о международной правовой помощи.
Об этом рассказал заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.
По словам Мамедова, в рамках первого этапа переговоров с иранской стороной обсудили предложения Украины по участию в расследовании катастрофы.
Так, речь шла о создании совместной следственной группы в формате Украина-Иран для проведения совместных следственных действий на территории Ирана, а также экспертиз и допросов подозреваемых.
Напомним, катастрофа украинского самолета произошла 8 января 2020 года во время вылета из Тегерана. Рейс PS752 авиакомпании МАУ сбили две иранские ракеты. Расследование катастрофы продолжается до сих пор, а Тегеран утверждает, что трагедия произошла из-за человеческой ошибки и сбоя в системе ПВО.
Украина обратится в международные суды в случае невыполнения Ираном договоренностей, достигнутых в рамках первого раунда переговоров по катастрофе МАУ.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016