Войти
Учебный год по всей территории Украины начнется с 1 сентября
официально
Учебный год по всей территории Украины начнется с 1 сентября
Трамп не хочет защищать Германию от России
дружба народов
Трамп не хочет защищать Германию от России

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

расследование
RSS

Украина хочет совместно с Ираном расследовать катастрофу МАУ

270
Украина хочет совместно с Ираном расследовать катастрофу МАУ

Украина стремится совместно с Ираном расследовать катастрофу рейса PS752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины». За время следствия Киев направил в Тегеран 4 запросы о международной правовой помощи.

Об этом рассказал заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

По словам Мамедова, в рамках первого этапа переговоров с иранской стороной обсудили предложения Украины по участию в расследовании катастрофы.

Читайте также: Глава Черновицкого облсовета был отстранен от должности еще на два месяца

Так, речь шла о создании совместной следственной группы в формате Украина-Иран для проведения совместных следственных действий на территории Ирана, а также экспертиз и допросов подозреваемых.

Напомним, катастрофа украинского самолета произошла 8 января 2020 года во время вылета из Тегерана. Рейс PS752 авиакомпании МАУ сбили две иранские ракеты. Расследование катастрофы продолжается до сих пор, а Тегеран утверждает, что трагедия произошла из-за человеческой ошибки и сбоя в системе ПВО.

Украина обратится в международные суды в случае невыполнения Ираном договоренностей, достигнутых в рамках первого раунда переговоров по катастрофе МАУ.

Генпрокуратура, расследования, PS752
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 31 июля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Максим Могильницкий
Максим Могильницкий
управляющий партнер, адвокатское объединение «Могильницкий и партнеры»

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства. Хватит реформировать! Попробуйте наладить работу того, что уже имеется. Они все реформируют и реформируют, а дела все хуже и хуже.
Константин Бондаренко
Константин Бондаренко
политолог

Снижение рейтинга Зеленского пока не электоральная катастрофа

Многие, апеллируя к результатам социологических исследований, проведенных группой «Рейтинг», заговорили о «катастрофическое падение рейтингов Зеленского» - до 30,2%. На самом деле можно говорить о том, что рейтинг Зеленского просто вернулся к уровню президентских выборов 2019: 30,24% - именно таким был рейтинг Зеленского в первом туре.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как стать лучше, испытывая стресс и давление

Желая что-то изменить, мы часто сталкиваемся с проблемой: мы собираемся регулярно что-то делать - заниматься спортом, медитировать, писать, создавать что-то и т.д. У нас не получается. И мы расклеиваемся. Виним себя, теряем настрой и сдаемся. Это хрупкий, неустойчивый подход. Сделав полдюжины попыток, мы в конце концов решим, что с нами что-то не так. Но с нами все в порядке. Проблема в хрупком подходе, когда мы расклеиваемся, едва потерпев неудачу.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016