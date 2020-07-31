Рада повысила надбавку для объектов ВИЭ за преимущественное использование оборудования украинского производства на 10%

Верховная Рада Украины повысила с 10 до 20% надбавку к зеленому тарифу и аукционной цене для объектов возобновляемой энергетики, уровень использования на которых оборудования украинского производства составляет 70% и выше.
Соответствующие нормы предусмотрены законом № 810-IX от 21 июля 2020 года «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии», обнародованном на сайте Рады в пятницу.
При этом указывается, что по истечении шести лет эксплуатации соответствующего объекта ВИЭ максимальный размер надбавки не может превышать 10%.
Согласно закону, для объектов ВИЭ, использующих оборудование украинского производства на 30-50% устанавливается 5%-ная надбавка, для использующих отечественное оборудование на 50-70%, надбавка составит 10%, и 20% надбавки получат объекты, состоящие из украинского оборудования на 70% и выше.
В редакции закона об альтернативных источниках энергии, в который внесены изменения законом № 810-IX, предусматривалось два варианта надбавок: 5% — для объектов с уровнем украинского оборудования от 30 до 50%, и 10% — с уровнем от 50% и выше.
Согласно закону об альтернативных источниках энергии, надбавки устанавливаются для объектов ВИЭ, введенных в эксплуатацию с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2024 года.
Как сообщалось, Рада 21 июля приняла в целом законопроект № 3658 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии».
Законопроект предусматривает, в частности, снижение зеленого тарифа для большинства СЭС на 15%, для СЭС до 1 МВт — на 7,5%, для ВЭС — на 7,5% без пролонгации их действия.
28 июля его подписал спикер парламента Дмитрий Разумков, 31 июля — президент Украины Владимир Зеленский.
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