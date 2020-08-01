«Полтавский террорист» был застрелен снайпером и подорвался на собственной гранате

«Полтавский террорист» Роман Скрипник вел себя неадекватно и был ликвидирован в результате слаженной работы полицейских, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Ночные события в Опошне. К сожалению, снова неадекватное поведение „полтавского террориста“, который несколько дней скрывался. Вследствие слаженной работы полицейских — злоумышленник был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате», — написал министр в аккаунте в Твиттер в субботу.

Аваков поблагодарил полицию за профессиональную работу.

Как сообщалось, в Полтаве 23 июля утром была начата спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством, который, пытаясь избежать ответственности, оказал сопротивление, угрожал сотрудникам полиции гранатой РГД-5 и взял работника уголовного розыска в заложники.

После переговоров злоумышленник отпустил взятого в заложники полицейского в обмен на начальника Управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции Украины в Полтавской области Виталия Шияна, потребовал автомобиль и отправился на нем вместе с новым заложником в сторону выезда из города, после чего ездил по дорогам Решетиловского района Полтавской области.

Полиция сообщила, что злоумышленник является местным жителем, ему 32 года, его зовут Роман Скрипник и он неоднократно судим за совершение имущественных преступлений и хранение наркотических веществ. Выдвинутое им требование — не привлекать его к уголовной ответственности.

После злоумышленник, захвативший заложника и покинувший город на предоставленном ему правоохранителями автомобиле, посреди дороги покинул автомобиль и скрылся в лесопосадке.

«01 августа, около 02.00, на окраине поселка Опошня Зеньковского района во время проведения розыскных мероприятий по розыску Скрипника в один из нежилых домов зашел начальник Зеньковского отделения Гадячского отдела полиции капитан полиции Гума и обнаружил преступника. В дальнейшем Скрипник, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского», — написал замглавы МВД Антон Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук в ночь на субботу.

«Преступник был ликвидирован сотрудниками полицейского спецназа КОРД точным выстрелом. У заложника было три секунды для того чтобы отскочить от места взрыва гранаты. Он остался жив и невредим», — подчеркнул Геращенко.