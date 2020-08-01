В МОЗ ожидают 400 тысяч заболевших и 4 тысячи смертей от коронавируса

Эпидемия COVID-19 в Украине развивается по «желтому сценарию», который предполагает возможность до 4 тысяч летальных случаев и 400 тысяч случаев инфицирования COVID-19, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
«Когда месяц назад мы впервые презентовали наши прогнозы, Украина двигалась по желто-зеленому сценарию. Сейчас наша динамика четко отражает желтый сценарий, и, к сожалению, мы ориентируемся на 4 тыс. летальных случаев и около 400 тыс. случаев инфицирования, которые могут быть в нашей стране», — сказал он на брифинге в субботу, передает Интерфакс-Украина.
При этом Ляшко подчеркнул, что карантинные мероприятия в настоящее время являются единственным способом сдерживания развития заболевания.
Как сообщалось, в Украине количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро 1 августа 71 056 человек, выздоровели — 39 308, умерли с начала пандемии от коронавирусной болезни 1 709 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 30 039 человек.
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