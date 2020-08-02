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В Украине за сутки 1 112 новых заражений коронавирусом

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В Украине за сутки 1 112 новых заражений коронавирусом

За минувшие сутки, 1 августа, в Украине обнаружили еще 1 112 случаев Covid-19, болезнь унесла жизни 16 человек.

Об этом свидетельствуют обновленные данные СНБО.

Наибольшее количество новых случаев – на Ивано-Франковщине (115) и Львовщине (112).

При этом отмечается, что в течение последних суток еще 235 человек преодолели болезнь.

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Напомним, днем ранее, 31 июля, в Украине было зафиксировано 1 172 случая коронавируса. Умерли за сутки 16 человек, выздоровели – 556.

коронавирус
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