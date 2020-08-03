У «киевского террориста» вообще не было взрывчатки

У гражданина Узбекистана, находившегося в помещении отделения Универсал Банка в бизнес-центре «Леонардо» на углу улиц Хмельницкого и Владимирской в центре Киева и утверждавшего, что в его рюкзаке была бомба, взрывчатки не оказалось, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в Службе безопасности Украины.
«Не было у злоумышленника взрывчатки», — сказали в спецслужбе агентству в понедельник днем.
Как сообщалось, около полудня понедельника, 3 августа, в отделение Универсал Банка в бизнес-центре «Леонардо» на углу улиц Хмельницкого и Владимирской в центре Киева зашел мужчина, сказал, что в его в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию. Сотрудники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась в качестве заложницы.
По предварительной информации, террористом оказался гражданин Узбекистана, уроженец Самарканда Сухроб Каримов, 1988 г.р. Он требовал внимания СМИ и прямого эфира, чтобы сделать заявление.
Около 15:10 понедельника злоумышленник был захвачен живым. Продолжаются первоочередные следственные действия.
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