У «киевского террориста» вообще не было взрывчатки

У гражданина Узбекистана, находившегося в помещении отделения Универсал Банка в бизнес-центре «Леонардо» на углу улиц Хмельницкого и Владимирской в центре Киева и утверждавшего, что в его рюкзаке была бомба, взрывчатки не оказалось, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в Службе безопасности Украины.

«Не было у злоумышленника взрывчатки», — сказали в спецслужбе агентству в понедельник днем.

Как сообщалось, около полудня понедельника, 3 августа, в отделение Универсал Банка в бизнес-центре «Леонардо» на углу улиц Хмельницкого и Владимирской в центре Киева зашел мужчина, сказал, что в его в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию. Сотрудники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась в качестве заложницы.

По предварительной информации, террористом оказался гражданин Узбекистана, уроженец Самарканда Сухроб Каримов, 1988 г.р. Он требовал внимания СМИ и прямого эфира, чтобы сделать заявление.

Около 15:10 понедельника злоумышленник был захвачен живым. Продолжаются первоочередные следственные действия.