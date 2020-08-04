Чиновник Минветеранов вымогал у раненого бойца взятку за группу инвалидности

Правоохранители в Луганской области разоблачили преступную схему вымогательства и получения от участника боевых действий на востоке страны неправомерной выгоды за решение вопроса об определении группы инвалидности с последующим получением единовременного пособия (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины), сообщает Офис генпрокурора.

«По данным следствия, должностное лицо отдела в Луганской области Министерства по делам ветеранов Украины с целью незаконного обогащения организовало коррупционную схему и привлекло к ней посредника. Они требовали от раненого в районе проведения ООС бывшего военнослужащего ВСУ средства за влияние на компетентных должностных лиц для определения группы инвалидности за боевые травмы и получение единовременного денежного пособия. „Вознаграждение“ участникам схемы состояло из двух частей: неправомерной выгоды в размере $4,5 тыс. и около 240 тыс. грн — 50% от выплаты, которые потерпевший должен был отдать после ее получения», — говорится в сообщении.

Привлеченного посредника задержали во время получения части неправомерной выгоды в сумме $3,5 тыс.

«В настоящее время обоим лицам сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием. Задержанному фигуранту с учетом состояния здоровья избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Решается вопрос об избрании меры пресечения сотруднику отдела в Луганской области Министерства по делам ветеранов Украины», — информируют в Офисе генпрокурора.

Следственные и процессуальные действия осуществляются совместно со следственным управлением ГУ Нацполиции в Луганской области, Управлением стратегических расследований в Луганской области Департамента внутренних расследований Нацполиции Украины и Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.