В столице Ливана мощный взрыв, десятки жертв

Мощный взрыв произошел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Как передают СМИ, взрыв сотряс жилые кварталы ливанской столицы. Некоторые жилые дома и офисы повреждены.

По предварительным данным, пострадали десятки человек.

Причины взрыва пока не установлены.

Есть версия, что по территории морского порта был нанесен ракетный удар. Также говорят о возможности взрыва на складе пиротехники.