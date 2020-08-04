Власти Беларуси заявляют о внешнем вмешательстве и «цветной» революции

Беларусь за годы своей независимости пережила как минимум шесть попыток «цветных революций». Об этом заявил во вторник госсекретарь Совета безопасности страны Андрей Равков.

«Начиная с 1994 года ни одна значимая избирательная кампания в Беларуси не обходилась без внешнего вмешательства. Новейшая история нашей страны помнит как минимум шесть попыток «цветных революций», — написал госсекретарь в Facebook.

По словам Равкова, «подобные процессы продолжаются, хотя подчас в более изощренных, нередко закамуфлированных формах». «Одна из них — так называемая трансформация — предполагает кардинальное демонтирование суверенитета Беларуси через изменение общественного сознания, ценностной базы населения и дискредитацию органов государственного управления. ...Основными драйверами в этом должны быть внешне неполитизированные структуры, негосударственные СМИ, блогосфера и социальные сети», — сказал госсекретарь Совбеза.

Равков считает, что современная жизнь немыслима без этих атрибутов, «однако их использование именно для массового „промывания мозгов“ превратилось в решающий фактор конфликтов и социальных потрясений XXI века». «Выражусь образно — нас уже готовят к операции, но наркоз еще не наступил. Нельзя на это поддаваться», — заявил госсекретарь Совбеза Беларуси.