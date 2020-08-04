Армия Беларуси заявила о поддержке Лукашенко

Координационный совет офицерских собраний ВВС и войск ПВО обратился к офицерскому корпусу вооруженных сил Беларуси с предложением о «всемерной поддержке действующего главы государства на президентских выборах», офицерские собрания поддержали это обращение.
Об этом сообщается на сайте Минобороны страны.
В обращении говорится о попытках вмешательства во внутренние дела Белоруссии «с целью дестабилизации обстановки». Эти попытки названы бесперспективными.
«Не сомневаемся во всемерной поддержке народом Беларуси Главы государства и уверены в его победе на выборах», — отмечается в обращении.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с ежегодным обращением к народу и Национальному собранию. Он рассказал о борьбе с коронавирусом, предстоящих выборах и отношениях с Россией, отметив попытки иностранного вмешательства в ситуацию в стране.
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