Подписи для выдвижения кандидатами в президенты Беларуси сдали семь претендентов

Представители семи инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты Беларуси сдали собранные подписи избирателей. Об этом сообщили СМИ в понедельник в Центризбиркоме страны.
«В территориальные избирательные комиссии поступил подписи от семи инициативных групп. Сейчас подписи проверяются», — отметила представитель ЦИК Беларуси.
В комиссии не стали уточнять, все ли из этих семи претендентов сдали необходимые для выдвижения кандидатами 100 тыс. подписей. «Подписи сдаются в территориальные комиссии, там проверяется их достоверность», — сказала представитель комиссии.
По ее словам, информацию о количестве сданных и признанных достоверными подписей планируется озвучить к 30 июня. В ЦИК также уточнили, что в Центризбирком для выдвижения подаются заявление о согласии баллотироваться, декларация о доходах и имуществе. «Такие документы поступили пока лишь от Виктора Бабарико», — отметила представитель Центризбиркома.
Для выдвижения кандидатом в президенты Беларуси необходимо собрать не менее 100 тыс. подписей избирателей. Для сбора подписей ЦИК зарегистрировал инициативные группы 15 претендентов. В дальнейшем от участия в выборах отказались 4 претендента.
О преодолении 100-тысячного рубежа в сборе подписей заявили представители группы действующего главы государства Александра Лукашенко, в поддержку которого собрано, по их данным, около 2 млн подписей. В штабе Виктора Бабарико сообщили о собранных почти 435 тыс. подписей, из которых было сдано 365 тыс. Представители группы Валерия Цепкало заявили о 200 тыс. собранных подписей. Также о сборе необходимого количества подписей сообщили в инициативных группах Андрея Дмитриева, Светланы Тихановской и Анны Канопацкой. Сбор подписей проходил с 21 мая по 19 июня.
Проверке подлежит не менее 20% подписей избирателей, сданных в соответствующую избирательную комиссию. Не позднее 29 июня районные и городские комиссии должны будут представить в областные и Минскую городскую комиссии протоколы об установлении числа избирателей, поставивших подписи. Не позднее 4 июля данные должны быть поданы в ЦИК. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля. Выборы президента пройдут 9 августа.
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