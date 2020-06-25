В Беларуси задержали администратора популярного Telegram-канала

Популярный в Беларуси Telegram-канал «Беларусь головного мозга», специализирующийся на общественно-политической тематике, сообщил, что задержан его администратор и автор Игорь Лосик, в его квартире прошел обыск.

«К одному из наших администраторов, Игорю Лосику, пришли девять человек с обыском. Показали ордер на обыск, подписанный прокурором... Игорь Лосик задержан», — говорится в сообщении.

Как отметили в канале, Лосик задержан в рамках уголовного дела, однако, не указывается, какого именно. Также сообщается, что конфискована техника. На канал подписаны в Telegram 168 тысяч пользователей, в Twitter — более 173 тысяч.

В четверг глава МВД страні Юрий Караев сообщил, что незаконные уличные акции, которые в последнее время проходили в Беларуси в виде «цепей солидарности», управляются через Telegram-каналы и прямые включения «Радио Свобода» с места событий.

Ранее, в период сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов на выборах президента, назначенных на 9 августа, в разных городах Беларуси на предвыборных пикетах образовывались очереди из людей, выступающих в поддержку альтернативных претендентов на высший государственный пост. Власти заявляли, что предвыборные пикеты превратились в несанкционированные митинги. По окончании периода сбора подписей люди также выстраивались в «цепи солидарности» в разных городах страны.

Наиболее крупные акции прошли 19 июня.