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В Беларуси задержали администратора популярного Telegram-канала

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В Беларуси задержали администратора популярного Telegram-канала

Популярный в Беларуси Telegram-канал «Беларусь головного мозга», специализирующийся на общественно-политической тематике, сообщил, что задержан его администратор и автор Игорь Лосик, в его квартире прошел обыск.

«К одному из наших администраторов, Игорю Лосику, пришли девять человек с обыском. Показали ордер на обыск, подписанный прокурором... Игорь Лосик задержан», — говорится в сообщении.

Как отметили в канале, Лосик задержан в рамках уголовного дела, однако, не указывается, какого именно. Также сообщается, что конфискована техника. На канал подписаны в Telegram 168 тысяч пользователей, в Twitter — более 173 тысяч.

В четверг глава МВД страні Юрий Караев сообщил, что незаконные уличные акции, которые в последнее время проходили в Беларуси в виде «цепей солидарности», управляются через Telegram-каналы и прямые включения «Радио Свобода» с места событий.

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Ранее, в период сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов на выборах президента, назначенных на 9 августа, в разных городах Беларуси на предвыборных пикетах образовывались очереди из людей, выступающих в поддержку альтернативных претендентов на высший государственный пост. Власти заявляли, что предвыборные пикеты превратились в несанкционированные митинги. По окончании периода сбора подписей люди также выстраивались в «цепи солидарности» в разных городах страны.

Наиболее крупные акции прошли 19 июня.

Беларусь, выборы, Telegram
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Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инфляционном разогреве экономики

В мейнстримном экономическом дискурсе преобладает точка зрения о полезности стимулирования экономического роста инфляционными методами. Одни предлагают не стесняться печатать деньги, другие считают, что нужно и дальше снижать ставку НБУ, чтобы дешевели кредиты и росло кредитование. Первые недооценивают (или вовсе игнорируют) инфляционные последствия. Вторые не берут во внимание, что связь между ставкой НБУ, уровнем процентных ставок прямому заемщику, объемом кредитования с ростом экономики много сложнее, чем принято считать, а влияние процентных ставок на рост экономики многоранно и нелинейно.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Политика НБУ: независимость от государства и крах экономики

Жесткие монетарные условия и жесткая фискальная политика дополнили структурные шоки предложения, связанные с потерей рынков сбыта и тарифными реформами в энергетической сфере. В результате совокупный спрос экономики тормозился, возникла ее стагнация, которая в сочетании с искусственным удешевлением импорта стала причиной достижения целевой инфляции.
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