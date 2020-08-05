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В КИУ говорят о неготовности власти к проведению выборов в условиях пандемии

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В КИУ говорят о неготовности власти к проведению выборов в условиях пандемии

Украинские органы государственной власти не готовы к проведению местных выборов в условиях пандемии коронавируса, заявил председатель Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.

«К большому сожалению, у нас есть все основания полагать, что украинская власть не готова к проведению выборов в условиях коронавируса. Согласно оценке экспертов нашей организации, власть не готова ни к жесткому сценарию, ни к мягкому сценарию организации выборов в условиях пандемии», — сказал Кошель в ходе пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина».

По его словам, речь идет о материальном обеспечении членов комиссий, которое необходимо для безопасного проведения местных выборов и о дополнительных расходах из государственного бюджета на закупку средств защиты.

«Речь идёт о достаточно больших цифрах. В Украине около 33 400 участков, на которых будут работать сотни людей: члены комиссий, наблюдатели, представители правоохранительных органов. Каждый из этих участков необходимо обеспечить достаточным количеством дезинфицирующих средств. Речь не о маленьких тюбиках, а о тоннах, литрах дезинфицирующих веществ. Каждого члена комиссии необходимо обеспечить защитными масками, менять их каждые несколько часов. В результате мы получим цифру в миллионы защитных масок», — сказал председатель КИУ.

По словам Кошеля, расходы госбюджета на закупку средств защиты для избирательных комиссий могут измеряться сотнями миллионов гривен.

«Достаточно серьезной подготовки требует защита членов комиссий, где будет происходить голосование в медицинских учреждениях или же на участке, где будут голосовать граждане, которые находятся на обсервации — это достаточно серьезный риск, а также граждане, которые больны коронавирусом, потому что у нас нет оснований лишать избирательного права граждан только потому, что они заболели. Речь идёт о достаточно серьезной подготовке. В результате сумма, которая дополнительно необходима из государственного бюджета, может измеряться сотнями миллионов гривень, но сейчас, хотя сейчас уже поздно, нужно реагировать и внедрять комплекс действий», — говорит общественник.

По словам Кошеля, механизм действий для подготовки проведения местных выборов в условиях пандемии должен быть следующим: «Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко должен и Министерство здравоохранения должны разработать рекомендации для Центральной избирательной комиссии о проведении выборов в условиях угрозы пандемии. ЦИК должна провести подсчеты и Верховная Рада должна внести изменения в государственный бюджет».

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В КИУ призвали Ляшко повести данную работу как можно скорее, поскольку до старта предвыборной кампании остался месяц. Кошель также обратился к политическим партиям с призывом пересмотреть свои списки членов окружных и участковых избирательных комиссий и исключить оттуда людей старшего поколения, поскольку они находятся в группе риска по заболеванию Covid-19.

местные выборы, КИУ, коронавирус
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