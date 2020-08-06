В Украине опять антирекорд по числу заболевших коронавирусом

В Украине по состоянию на 6 августа лабораторно подтверждено 76 808 случаев COVID-19, из них за сутки - 1318, умер 31 человек.

Об этом сообщается на специальном ресурсе СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

Днем ранее, 5 августа, был абсолютный антирекорд - 1 271 новых заразившихся за сутки; 4 августа сообщалось о 1 061 новом случае заболевания Covid-19, 3 августа – о 990 инфицированных, 2 августа - о 1 112 новых заболевших; 1 августа было 1 172 новых инфицированных.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро четверга 76 808 человек, выздоровевших – 42 524, умерли с начала пандемии от Covid-19 1 819 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 32 465 человека, что на 290 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (197), Киеве (180) Харьковской (142), Ивано-Франковской (127), Одесской (110) областях.