У прокуратуры осталось два дня для передачи дела «Роттердам +» в суд

Год назад 8 августа 2019-ого, Национальное антикоррупционное бюро объявило подозрения менеджерам ДТЭК и членам НКРЭКУУ в рамках уголовного производства по применению формулы «Роттердам +». Если на днях прокуратура не направит это дело в суд, его придется закрыть из-за нарушения сроков, пишет ZN.UA.

Так, НАБУ объявило подозрения шести лицам по делу «Роттердам +», среди которых, кроме Дмитрия Вовка (сейчас скрывается за границей) и Владимира Евдокимова (вышед под залог в 2 млн грн и сейчас возглавляет ГП «Оператор рынка»), были руководитель отдела НКРЭКУ, заместитель руководителя отдела НКРЭКУ и два представителя менеджмента ДТЭК.

Сотрудникам комиссии следователи инкриминируют использование служебного положения с целью получения неправомерной выгоды третьими лицами, совершенное по предварительному сговору, а «дэтэковцам» - пособничество в злоупотреблении должностными лицами НКРЭКУ служебными полномочиями в интересах третьих лиц, повлекшее тяжкие последствия для общественных и государственных интересов.