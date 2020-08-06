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Президент внесет в Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до 5 тысяч

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Президент внесет в Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до 5 тысяч

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг внесет в Верховную Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до уровня 5 тыс. грн в этом году, сообщила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив.

«Сегодня президент внесет в Верховную Раду законопроект, которым предусмотрено уже с 1 сентября повышение минимальной зарплаты до 5 тыс грн. Это первый шаг, чтобы улучшить социально-экономические гарантии работникам Украины», — сказала Ковалив на брифинге в четверг, передает Интерфакс-Украина.

Она отметила, что парламент может рассмотреть документ на внеочередном заседании в августе.

«В соответствии с предложенными изменениями в бюджет, основным источником для финансирования такого увеличения минимальной зарплаты станет, в первую очередь, экономия на обслуживании госдолга», — пояснила замглавы ОП.

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Она напомнила, что одобренный правительством макропрогноз предусматривает «двухэтажное» повышение минимальной зарплаты в 2021 году до 6 тыс. грн и 6,5 тыс. грн.

«На этой базе будет планироваться бюджет на 2021 год, который в соответствии с законом правительство подаст в парламент до 15 сентября этого года», — сказала Ковалив.

Владимир Зеленский, минимальная зарплата
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