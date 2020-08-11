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Украина рассчитывает, что Иран выплатит компенсацию за сбитый самолет МАУ

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Украина рассчитывает, что Иран выплатит компенсацию за сбитый самолет МАУ

Ирану придется выплатить компенсацию за сбитый иранскими военными пассажирский самолет авиакомпании МАУ: непосредственно или соответствующим страховым компаниям, считает замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

«Во время двусторонних переговоров иранская сторона подтвердила свою готовность возместить ущерб, в т.ч. и авиакомпании МАУ, представители которой были приглашены на переговоры с украинской стороны. Мы договорились включить этот вопрос в повестку дня следующего раунда переговоров», — написал Енин, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

По мнению Енина, независимо был ли самолет застрахован, иранской стороне придется компенсировать убытки.

«Действительно самолет МАУ было застрахован в одной из европейских страховых компаний, которая в свою очередь перестраховала свои риски в других страховщиков. Ирану придется компенсировать убытки компании МАУ если не напрямую, то в регрессном порядке соответствующим страховым компаниям, но все равно речь о тех же компенсациях», — подытожил замминистра иностранных дел Украины.

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Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании «МАУ», который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту «Тегеран-Киев», был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, четыре — Афганистана, по три — ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января заявили, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

В конце июля в Киеве прошли первые переговоры с иранской стороной по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ.

МАУ, Иран, Евгений Енин
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