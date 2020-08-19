Оппозиция Беларуси выбрала президиум Координационного совета

Координационный совет белорусской оппозиции избрал президиум в составе семи человек. Об этом сообщили в среду в пресс-службе совета.
«В него вошли Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дылевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Павел Латушко», — говорится в сообщении.
Светлана Алексиевич — писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе, Лилия Власова и Максим Знак — юристы, Сергей Дылевский — представитель стачечного комитета Минского тракторного завода, Ольга Ковалькова — доверенное лицо Светланы Тихановской, Мария Колесникова — соратница Тихановской, Павел Латушко — бывший гендиректор театра им. Янки Купалы.
Создание координационного совета инициировала 14 августа экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты голосования, в соответствии с которыми победу одержал действующий президент Александр Лукашенко с 80,01% голосов, а она заняла второе место, набрав 10,12%. В ночь на 11 августа Тихановская покинула Беларусь и, по последним данным, находится в Литве.
Ранее в штабе объединенной оппозиции сообщали, что в совет войдут 70 человек, а его задачей будет обеспечение трансфера власти.
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