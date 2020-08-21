Тихановская призвала рабочих Беларуси продолжать забастовки

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в видеообращении в YouTube призвала рабочих предприятий страны продолжать и расширять забастовки.
«Работники „Беларуськалия“, „МТЗ“, „Гродно азота“ и других предприятий! Будущее Беларуси, а значит, и будущее наших детей зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности», — сказала она.
Тихановская призвала «не вестись на запугивания» и объединяться. «Мы заставим закрывшуюся в своих дворцах власть услышать наши голоса, которые она у нас украла», — заявила она.
Тихановская назвала забастовки легальным и эффективным методом борьбы. Она добавила, что «в фонды поддержки уже пожертвованы миллионы». В качестве целей забастовочного движения Тихановская вновь указала на необходимость «прекратить насилие, освободить политических заключенных, провести прозрачные, свободные и честные выборы».
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