Тихановская призвала рабочих Беларуси продолжать забастовки

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в видеообращении в YouTube призвала рабочих предприятий страны продолжать и расширять забастовки.

«Работники „Беларуськалия“, „МТЗ“, „Гродно азота“ и других предприятий! Будущее Беларуси, а значит, и будущее наших детей зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности», — сказала она.

Тихановская призвала «не вестись на запугивания» и объединяться. «Мы заставим закрывшуюся в своих дворцах власть услышать наши голоса, которые она у нас украла», — заявила она.

Тихановская назвала забастовки легальным и эффективным методом борьбы. Она добавила, что «в фонды поддержки уже пожертвованы миллионы». В качестве целей забастовочного движения Тихановская вновь указала на необходимость «прекратить насилие, освободить политических заключенных, провести прозрачные, свободные и честные выборы».