Власти Китая призвали граждан экономить еду

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал сограждан проявлять сдержанность в вопросе потребления и расточительства пищи. Об этом сообщило во вторник агентство «Синьхуа».

«Несмотря на то, что год за годом мы собираем крупные урожаи зерна, по-прежнему необходимо с сознательностью относиться к продовольственной безопасности», — отметил китайский лидер, назвав привычку к расточительству в пище «печальной и шокирующей».

Параллельно с этим глава Китая подчеркнул необходимость усиления законодательной базы и надзора, принятия эффективных мер, а также создания долгосрочного механизма для эффективной борьбы с растратой продовольствия.

Согласно агентству, Си Цзиньпин неоднократно призывал население к экономности в потреблении пищи, а также резко выступал против растраты продуктов питания.