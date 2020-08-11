Сбежавшей в Литву Тихановской придется две недели просидеть на карантине

Главный соперник президента Беларуси Александра Лукашенко Светлана Тихановская должна будет провести две недели на карантине из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе литовского Минздрава.
«У нас действует список стран, которые наиболее подвержены инфекции, Беларусь находится в этом списке», — пояснили в министерстве.
Ранее стало известно, что в ночь с 10 на 11 августа Тихановская уехала из Беларуси в Литву вместе с начальником своего штаба Марией Мороз. Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова пояснила, что у нее не было выбора, часть ее команды, по словам Ковальковой, остается в Беларуси в заложниках. Сама кандидат, объясняя свое решение, сказала, что приняла его самостоятельно.
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что перед отъездом из Беларуси женщину задержали и удерживали около семи часов.
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