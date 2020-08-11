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Кабмин хочет официально закрепить монополию «Тедиса» на оптовом рынке сигарет

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Кабмин хочет официально закрепить монополию «Тедиса» на оптовом рынке сигарет

Кабинет министров создает Национального оператора на рынке табачных изделий. Критериям его отбора фактически соответствует только ООО «Тедис Украина», которое уже было оштрафована Антимонопольным комитетом за злоупотребление монопольным положением.

Соответствующий проект распоряжения Кабмина опубликовала «Лига антитраста», получившая проект правительственного документа.

Проект правительственного распоряжения разработало Минэкономразвития. Официально это пилотный проект под названием «Национальный оператор на рынке табачных изделий». Задачами «пилота» определены обычные в таких случаях цели - усиление контроля за уклонением от уплаты налогов на рынке, контрабандой и контрафактом, нелегальным производством, выполнение обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС об усилении контроля за оборотом табачных изделий.

В проекте правительственного распоряжения указано, что Национальным оператором может быть любое юридическое лицо любой формы собственности, главное будет отвечать Критериям отбора оператора, изложенным в Порядке реализации пилотного проекта. Этот проект является приложением к правительственного распоряжения и даже кое в чем ему противоречит.

Например, в проекте распоряжения указано, что пилотный проект планируется запустить с 1 сентября и он будет продолжаться 16 месяцев. А уже в условиях указано, что Национальный оператор осуществляет свои функции не менее пяти лет с момента принятия этого правительственного документа.

Среди других требований к будущему оператора наличие:

  • лицензии на оптовую торговлю табачными изделиями;
  • не менее пяти лет опыта хозяйственной деятельности в сфере оптовой торговли именно на рынке Украины. И отсчет опыта ведется от непосредственного старта проекта;
  • не менее пяти лет сотрудничества с производителями и/или импортерами табачных изделий. Также отсчет от начала «пилота». В течение этого срока он должен обладать по крайней мере одним составом в каждой области, способным обеспечить 10-дневную местную потребность в табачных изделиях;
  • пятилетнего опыта работы на рынке более половины руководящего состава;
  • по крайней мере 50% работников логистического и ИТ-направления должны быть с опытом работы с системами контроля за оборотом табачных изделий и сканирования идентификационной маркировки (Track & Trace), а также юрлицо должно иметь по крайней мере пять лет опыта применения таких систем;
  • в течение последних трех лет иметь статус крупного налогоплательщика (согласно Налоговому кодексу Украины) и статус крупного предпринимательства (согласно Хозяйственного кодекса), в течение трех лет проводился независимый аудит финансовой отчетности, отсутствует налоговый долг;

По данным «Лиги антитраста», перечисленным критериям отбора соответствует только действующий монополист «Тедис Украина», поэтому речь идет о закреплении на пять лет монополии частной компании в качестве оператора оптовых продаж сигарет.

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Напомним, в 2016 году Антимонопольный комитет Украины признал, что с 2013 года «Тедис Украина» (ранее называлось «Мегаполис Украина) стало единственным покупателем сигарет у основных производителей, заняв монопольное положение на рынке дистрибуции сигарет с долей более 99%. За злоупотребление монопольным положением на фирму был наложен 431 млн грн. Штрафа. В октябре 2019 АМКУ принял решение, которым признал, что крупнейшие табачные компании-производители и их монопольный оптовый дистрибьютор «Тедис Украина» образовали картель, и наложил на всех штраф в общем размере 6,5 млрд. Компании пытаются оспорить его в суде, а в ответ АМКУ начал процесс взыскания наложенных штрафных санкций, ему удалось наложить арест на счета «Тедис».

Бенефициарными владельцами скандальной компании выступают одесский бизнесмен Борис Кауфман, а также Ричард Дориан и Ричард Даксбери из Англии.

сигареты, Тедис Украина
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