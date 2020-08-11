Президент Сербии готов первым получить российскую вакцину от коронавируса

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что готов первым получить российскую вакцину от коронавируса. Об этом он сказал во вторник журналистам, отвечая на вопрос о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса.

«Я первый приму эту вакцину, когда сербские специалисты скажут, что она хорошая. Я счастлив, если русские произвели вакцину, которая ожидалась до ноября. Только наши специалисты должны подтвердить нам, что она безопасна и надежна. Важно, чтобы вакцина появилась как можно скорее, потому что это спасение для нашей экономики», — заявил он.

Президент России Владимир Путин ранее во вторник сообщил о том, что в РФ зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции нового типа.

Накануне во время телеобращения к нации президент Филиппин Родриго Дутерте также вызвался первым испытать на себе российскую вакцину против коронавируса.