Минцифры обещает в сентябре запустить услугу еМалятко онлайн

В сентябре в системе eHealth появятся медицинские заключения в форме соответствующей записи и услуга еМалятко онлайн.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра цифовых трансформации Алексей Вискуб по итогам встречи Минцифры, МЗ, НСЗУ с представителями разработчиков медицинских информационных систем.

«О медицинских заключениях в форме соответствующей записи в системе eHealth, которые должны прийти на смену разнообразным и коррупционным бумажным медицинским справкам, в Украине говорят уже давно. В последнее время даже начаты отдельные ложные инициативы, которые имеют целью введения „костыльных“ электронных справок (больничных) вне системы eHealth.

Впрочем, все участники совещания подтвердили приверженность целевой модели и постепенного введения медицинских заключений в системе eHealth. Только такой подход способен действительно оптимизировать еще советскую сферу справок, ликвидировать имеющиеся злоупотребления (подделки) и значительно сэкономить бюджетные средства», — заявил Вискуб.

По его словам, первым медицинским заключением станет заключение о рождении.

«Начиная с января 2020 года мы постепенно развиваем первую в Украине комплексную услугу еМалятко, которая дает возможность родителям новорожденного ребенка по 1 заявлению получать до 10 услуг. Сегодня этой услугой воспользовались уже почти 17 тыс граждан в 32 городах. Подать заявление сегодня можно только оффлайн в одном из 202 учреждений (родильные, ЦПАУ, РАГС)», — добавили в Минцифры.

Замминистра пояснил, что ключевым барьером к онлайн является наличие бумажной справки о рождении, которая является основанием для регистрации рождения ребенка.

«По совместной договоренности модуль заработает постепенно в течение сентября на базе родильных домов, и одновременно с этим, услуга еМалятко становиться доступной для жителей соответствующих территорий», — добавил Вискуб.

ЕМалятко — это комплекс, объединяющий услуги, связанные с рождением ребенка.

Среди них: