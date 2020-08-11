Войти
Зеленский заявил, что украинцы уже берут ипотеку под 10%
резонанс
Зеленский заявил, что украинцы уже берут ипотеку под 10%
Затонувший танкер «Делфи» поднимут за частные деньги
решение
Затонувший танкер «Делфи» поднимут за частные деньги

Читай
бесплатно!
Разделы

Технологии

официально
RSS

Минцифры обещает в сентябре запустить услугу еМалятко онлайн

308
Минцифры обещает в сентябре запустить услугу еМалятко онлайн

В сентябре в системе eHealth появятся медицинские заключения в форме соответствующей записи и услуга еМалятко онлайн.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра цифовых трансформации Алексей Вискуб по итогам встречи Минцифры, МЗ, НСЗУ с представителями разработчиков медицинских информационных систем.

«О медицинских заключениях в форме соответствующей записи в системе eHealth, которые должны прийти на смену разнообразным и коррупционным бумажным медицинским справкам, в Украине говорят уже давно. В последнее время даже начаты отдельные ложные инициативы, которые имеют целью введения „костыльных“ электронных справок (больничных) вне системы eHealth.

Впрочем, все участники совещания подтвердили приверженность целевой модели и постепенного введения медицинских заключений в системе eHealth. Только такой подход способен действительно оптимизировать еще советскую сферу справок, ликвидировать имеющиеся злоупотребления (подделки) и значительно сэкономить бюджетные средства», — заявил Вискуб.

По его словам, первым медицинским заключением станет заключение о рождении.

«Начиная с января 2020 года мы постепенно развиваем первую в Украине комплексную услугу еМалятко, которая дает возможность родителям новорожденного ребенка по 1 заявлению получать до 10 услуг. Сегодня этой услугой воспользовались уже почти 17 тыс граждан в 32 городах. Подать заявление сегодня можно только оффлайн в одном из 202 учреждений (родильные, ЦПАУ, РАГС)», — добавили в Минцифры.

Замминистра пояснил, что ключевым барьером к онлайн является наличие бумажной справки о рождении, которая является основанием для регистрации рождения ребенка.

«По совместной договоренности модуль заработает постепенно в течение сентября на базе родильных домов, и одновременно с этим, услуга еМалятко становиться доступной для жителей соответствующих территорий», — добавил Вискуб.

Читайте также: Банки обязали публиковать на сайтах реальные ставки по кредитам

ЕМалятко — это комплекс, объединяющий услуги, связанные с рождением ребенка.

Среди них:

  • регистрация рождения ребенка,
  • места его обитания,
  • происхождения ребенка,
  • оформление пособия при рождении,
  • пособия на детей в многодетных семьях,
  • внесения сведений о ребенке в электронный реестр пациентов,
  • внесения сведений о ребенке в Единый государственный демографического реестра,
  • оформление индивидуального номера налогоплательщика,
  • определение принадлежности ребенка к украинскому гражданству,
  • оформление удостоверений родителей и ребенка многодетной семьи.
eHealth, еМалятко
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 11 августа 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Максим Могильницкий
Максим Могильницкий
управляющий партнер, адвокатское объединение «Могильницкий и партнеры»

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства. Хватит реформировать! Попробуйте наладить работу того, что уже имеется. Они все реформируют и реформируют, а дела все хуже и хуже.
Константин Бондаренко
Константин Бондаренко
политолог

Снижение рейтинга Зеленского пока не электоральная катастрофа

Многие, апеллируя к результатам социологических исследований, проведенных группой «Рейтинг», заговорили о «катастрофическое падение рейтингов Зеленского» - до 30,2%. На самом деле можно говорить о том, что рейтинг Зеленского просто вернулся к уровню президентских выборов 2019: 30,24% - именно таким был рейтинг Зеленского в первом туре.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как стать лучше, испытывая стресс и давление

Желая что-то изменить, мы часто сталкиваемся с проблемой: мы собираемся регулярно что-то делать - заниматься спортом, медитировать, писать, создавать что-то и т.д. У нас не получается. И мы расклеиваемся. Виним себя, теряем настрой и сдаемся. Это хрупкий, неустойчивый подход. Сделав полдюжины попыток, мы в конце концов решим, что с нами что-то не так. Но с нами все в порядке. Проблема в хрупком подходе, когда мы расклеиваемся, едва потерпев неудачу.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016