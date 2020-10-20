Минцифры обещает до конца года запустить электронный сервис для родителей «еМалятко» на всей территории страны

Комплексный электронный сервис «еМалятко», совмещающий 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка, будет доступен онлайн на портале «Дия» по всей Украине уже к концу 2020 года, сообщило Министерство цифровой трансформации Украины во вторник.

«Вместо визитов в 11 государственных учреждений и сбора 37 разных документов родители могут на портале „Дия“ получить все необходимые услуги для новорожденного ребенка за 20 минут не выходя из дома», — подчеркивается в сообщении.

К настоящему времени услуга «еМалятко» доступна онлайн в 139 населенных пунктах в 15 областях: Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, а также в столице.

Для того, чтобы услуга «еМалятко» стала доступна онлайн для всех, Минцифры работает над внедрением электронного медицинского заключения о рождении ребенка во всех родильных домах.

Сейчас при помощи «еМалятко» на портале «Дия» родители могут получить до девяти государственных сервисов: базовые госрегистрация рождения, по результатам которой выдается свидетельство о рождении ребенка, и определение происхождения ребенка. Еще семь услуг остаются опциональными: присвоение налогового номера, внесение в демографический реестр с присвоением уникального номера записи (УНЗР), определение принадлежности ребенка к гражданству Украины, регистрация места жительства, внесение сведений в Реестр пациентов, назначение помощи при рождении и назначение пособия на ребенка из многодетной семьи.

К концу 2020 года в онлайн также появится услуга по оформлению удостоверений родителей и ребенка из многодетной семьи.

Как сообщалось, в феврале 2020 года комплексный электронный сервис «еМалятко», совмещавший 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка, заработал в Украине, в том числе в 14 киевских родильных домах.

Реализация электронного проекта «еМалятко» предусмотрена указом президента Украины «О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам» и предполагает уменьшение количества необходимых визитов с 11 до нуля, а количества требуемых документов — с 37 до одного.

Реализация инициатив проходит при поддержке международных проектов, в частности программы EGAP (Швейцарская Конфедерация и Фонд Восточная Европа), проекта EGOV4Ukraine (ЕС, Эстония), Офиса реформ административных услуг (Канада, проект EDGE) и проекта EU4PAR (ЕС).