Кабмин разрешил Минюсту в 2020г закупить по переговорной процедуре юруслуги по искам «Украина против России»

Кабинет министров Украины разрешил Министерству юстиции осуществить в 2020 году юридические услуги с применением переговорной процедуры в делах по искам «Украина против России» (относительно Донбасса).

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Отмечается, что это решение принято с целью надлежащей защиты прав и интересов Украины в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) во время рассмотрения им исков Украины против РФ в связи с временной оккупацией ею украинской территории и другими противоправными действиями со стороны государства-агрессора.