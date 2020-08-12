Правительство одобрило программу приватизации спиртзаводов

Кабинет министров одобрил «Программу реформирования и развития спиртовой отрасли на период до 2024 года». В течение этого срока государственные спиртзаводы планируется выставить на продажу.
Соответствующее решение принято на заседании правительства 12 августа.
После заседания Кабмина министр экономики Игорь Петрашко на брифинге заявил, что постановление «разблокирует вопрос приватизации предприятий спиртовой индустрии, которые уже переданы на приватизацию Фонду госимущества».
Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, основными задачами программы являются приватизации спиртовых заводов, борьба с «теневым» рынком спирта этилового, формирование условий для становления на Украине конкурентного рынка этилового спирта.
Авторы проекта напоминают, что Верховная рада в декабре 2019 года внесла изменения в закон «О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и топлива» о либерализации производства спирта, которым предусматривается отмена государственной монополии на производство спирта и содействие детенизации рынка спирта и ликеро-водочной продукции.
Напомним, правительство 12 августа передало Фонду госимущества для приватизации около 200 предприятий.
Отметим, по данным опроса КМИС, поручения президента Украины Владимира Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации той или иной степени одобряют 37% украинцев.
В то же время 41% респондентов негативно относятся к поручению Зеленского начать продажу государственного имущества, а 20% затрудняются с ответом.
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