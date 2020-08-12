Шмыгаль назвал главные условия приватизации в Украине

Основными условиями приватизации государственных компаний в Украине являются создание рабочих мест и инвестиции. При этом не все компании будут подлежать приватизации.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, на сегодня около 3 тысяч предприятий находятся в собственности государства.

«Главными условиями приватизации мы видим увеличение рабочих мест, уплату налогов и инвестиции», — заявил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что предприятия, работающие в сфере национальной безопасности, естественной монополии и важных социальных процессов должны оставаться подконтрольными государству.

«Речь идет о компании вроде «Нафтогаза» или «Энергоатома», — добавил премьер.