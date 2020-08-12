Дело «Роттердам+» находится на завершающей стадии, - НАБУ

Расследование так называемого уголовного дела «Роттердам+» находится на завершающей стадии.
Соответствующая информация обнародована на странице Национального антикоррупционного бюро в Фейсбук.
«...Информация о якобы закрытии дела „Роттердам+“ и отсутствии экспертизы, подтверждающей размер причиненного государству ущерба, не соответствует действительности. Расследование по подозрению должностных лиц НКРЭКУ и представителей группы компаний в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия для общественных и государственных интересов — на завершающей стадии», — говорится в сообщении.
В НАБУ сообщили, что во время следствия обратились с запросами к иностранным юрисдикциям, поскольку финансовые операции с кредитными обязательствами и ценными бумагами группы компаний были проведены на международном финансовом рынке. В то же время на период получения материалов выполнения международных запросов прокурор в уголовном производстве 3 августа 2020 года принял решение приостановить досудебное расследование в порядке ст.280 УПК Украины.
В бюро предполагают, что в случае, когда сроки выполнения международных запросов не соответствуют разумным срокам, материалы о финансовых операциях с кредитными обязательствами и ценными бумагами группы компаний на международном финансовом рынке будут выделены в отдельное производство, а досудебное расследование в отношении 6 подозреваемых будет завершено.
Относительно проведенных экспертиз в НАБУ отметили, что в рамках расследования государственные экспертные учреждения предоставили заключения, согласно которым за первую половину периода действия формулы «Роттердам+» (первая половина 2016-2017 год) государству были нанесены 18 млрд грн убытков. В то же время экономические последствия всего периода действия формулы (2016 — июль 2019) оценены в существующем научно-экономическом исследовании и составляют 39 млрд грн.
Экспертное подтверждение правильности определения размера убытков за весь период продолжается, добавили в бюро.
Как сообщалось, 8 августа 2019 года НАБУ объявило экс-председателю НКРЭКУ Дмитрию Вовку и еще пяти лицам, причастным ко введению так называемой формулы «Роттердам+», подозрение в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесены 18,87 млрд гривен убытков.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016