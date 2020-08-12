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Дело «Роттердам+» находится на завершающей стадии, - НАБУ

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Дело «Роттердам+» находится на завершающей стадии, - НАБУ

Расследование так называемого уголовного дела «Роттердам+» находится на завершающей стадии.

Соответствующая информация обнародована на странице Национального антикоррупционного бюро в Фейсбук.

«...Информация о якобы закрытии дела „Роттердам+“ и отсутствии экспертизы, подтверждающей размер причиненного государству ущерба, не соответствует действительности. Расследование по подозрению должностных лиц НКРЭКУ и представителей группы компаний в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия для общественных и государственных интересов — на завершающей стадии», — говорится в сообщении.

В НАБУ сообщили, что во время следствия обратились с запросами к иностранным юрисдикциям, поскольку финансовые операции с кредитными обязательствами и ценными бумагами группы компаний были проведены на международном финансовом рынке. В то же время на период получения материалов выполнения международных запросов прокурор в уголовном производстве 3 августа 2020 года принял решение приостановить досудебное расследование в порядке ст.280 УПК Украины.

В бюро предполагают, что в случае, когда сроки выполнения международных запросов не соответствуют разумным срокам, материалы о финансовых операциях с кредитными обязательствами и ценными бумагами группы компаний на международном финансовом рынке будут выделены в отдельное производство, а досудебное расследование в отношении 6 подозреваемых будет завершено.

Относительно проведенных экспертиз в НАБУ отметили, что в рамках расследования государственные экспертные учреждения предоставили заключения, согласно которым за первую половину периода действия формулы «Роттердам+» (первая половина 2016-2017 год) государству были нанесены 18 млрд грн убытков. В то же время экономические последствия всего периода действия формулы (2016 — июль 2019) оценены в существующем научно-экономическом исследовании и составляют 39 млрд грн.

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Экспертное подтверждение правильности определения размера убытков за весь период продолжается, добавили в бюро.

Как сообщалось, 8 августа 2019 года НАБУ объявило экс-председателю НКРЭКУ Дмитрию Вовку и еще пяти лицам, причастным ко введению так называемой формулы «Роттердам+», подозрение в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесены 18,87 млрд гривен убытков.

НАБУ, Роттердам+
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Среда, 12 августа 2020
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