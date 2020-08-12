Кабмин передал на приватизацию почти 200 объектов госсобственности

Кабинет министров передал в Фонд госимущества (ФГИ) Украины почти 200 объектов государственной собственности, что позволит начать процесс их приватизации.

«В Украине более 3000 государственных предприятий. Ни одно украинское правительство не могло эффективно управлять таким количеством. Поэтому наша стратегия — оставить под контролем государства примерно 300 объектов. Это оптимальный вариант, который позволит правительству оставаться эффективным собственником», — написал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook по итогам заседания правительства в среду.

Он отметил, что на завершающем этапе находится также работа над правительственным законопроектом, который определит перечень объектов, которые должны остаться под контролем государства. Речь идет о таких госкомпаниях как «Нафтогаз Украины» или «Энергоатом».

Кроме того, премьер отметил, что Кабмин на заседании в среду утвердил методику определения справедливой цены, которую частное предприятие может получить от концессии с государством.

При принятии проекта распоряжения Кабмина «О передаче объектов государственной собственности в сфере управления Фонда государственного имущества», с целью дополнительного изучения целесообразности передачи были исключены из перечня государственные предприятия: «Завод порошковой металлургии», Украинский государственный научно — исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза, Донецкий государственный научно-исследовательский и проектный институт цветных металлов, «Экотрансенерго» и «Кривбаспроект».

Кроме того, из перечня госпредприятий для передачи в ФГИ были исключены: Научно-исследовательский институт техники безопасности химических производств, Харьковское промышленно-торговое предприятие, Украинский научно-исследовательский институт специальных сталей, сплавов и ферросплавов, Научно-исследовательский и проектный институт химических технологий «Химтехнология», «Укрпромвнешэкспертиза», Львовское государственное специальное конструкторское бюро «Топаз», «НИЦ жидких минеральных удобрений», Государственное научно-технологическое производственное предприятие «Верес», Расчетно-клиринговый центр, «Полупановский карьер», «Госинформаналитика», «Партнерский фонд», «Промышленно-металлургический консалтинг» и «Финпро».

По предложению врио министра энергетики Ольги Буславец, из перечня на передачу в Фонд госимущества были исключены также госпредприятия «Львовуголь», «Шахта «Надежда», «Лисичанскуголь», «Укрэнерготруд».

Как указано в проекте постановления, в ходе подготовки документа из него было, в частности, изъято 20 объектов «Укроборонпрома», по ним готовится отдельное постановление.