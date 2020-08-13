ВО «Свобода» определилась с кандидатом в мэры Киева

Народный депутат Украины VII-VIII созыва и заместитель председателя партии ВО «Свобода» Андрей Ильенко заявляет, что намерен баллотироваться на пост мэра Киева.
«У Киева есть своя великая история и своя миссия, но, к сожалению, сегодня у власти люди, которые уничтожают нашу страну и наш город. Я бросаю им вызов. Я буду баллотироваться на пост Киевского городского головы. Вместе мы подвигаем их схемы и „договорняки“. Мы сделаем Киев безопасным и комфортным. Мы остановим антиукраинский реванш и покажем, что Киев — украинская столица», — сказал Ильенко в своём обращении, опубликованном в четверг на странице в Facebook.
Как сообщалось, 30 июля вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на воскресенье, 25 октября, 2020 года.
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