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Шмыгаль заверил, что селитра в Украине хранится согласно стандартам

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Шмыгаль заверил, что селитра в Украине хранится согласно стандартам

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что первые результаты проверки хранения селитры в Украине показывают соответствие стандартам.

"Первые результаты показывают: стандарты хранения селитры в Украине – это хранение в бегах, это специальные емкости. Она хранится не насыпом, как это было в Бейруте. Есть некие сроки, когда она слеживается, что и было нарушено в Ливанской Республике. У нас эти сроки соблюдаются", - сказал Шмыгаль журналистам в ходе рабочей поездки в Харьковскую область, передает Интерфакс-Украина.

По словам премьера, информация, которая обнародована в СМИ, была проверена безотлагательно и не подтвердилась.

В то же время Шмыгаль подчеркнул, что окончательные результаты будут 15 сентября.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию, главе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечеткину, и.о. главы Государственной службы Украины по вопросам труда Виталию Сажиенко, главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко и главам областных и Киевской городской государственной администрации до 15 сентября 2020 года сообщить о результатах проверки условий хранения аммиачной селитры в стране.

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7 августа администрация морского порта "Пивденный" (Одесская обл.) сообщила, что хранит на двух причалах 9,6 тыс. тонн аммиачной селитры, которая не является взрывоопасной. Администрация, в частности, уточняет, что аммиачная селитра, которая хранится в порту, фасована в биг-бегах, что гарантирует соблюдение всех технологических требований. Кроме того, по обнародованной информации, перевалка такого груза осуществляется в соответствии с общемировыми международными морскими правилами перевозки опасных грузов.

селитра, Денис Шмыгаль
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