Компания Ахметова увеличила чистую прибыль в 14 раз

Компания «Д.Трейдинг» получила чистую прибыль 817 миллионов гривен в первом полугодии 2020 года, что в 14 раз больше показателя на конец 2019 года.
Об этом говорится в финансовой отчетности «Д.Трейдинг», передает издание «Наші гроші».
За предыдущий отчетный период прибыль трейдера электроэнергии группы ДТЭК — «Д.Трейдинг» составил 57,59 млн грн.
Чистая валовая прибыль за полугодие составил 1,61 млрд грн. Это в 20 раз больше, чем в прошлом отчетном периоде, когда валовая прибыль составила 80,45 млн грн.
Финансовый результат до налогообложения составил 871 млн грн, что лучше показателя предыдущего периода в 15 раз. Тогда этот показатель составил 57,59 млн грн.
Отмечается, что в этот период себестоимость продукции уменьшилась почти вдвое.
«Д.Трейдинг» экспортирует электроэнергию с Бурштынского энергоострова, монополистом на выработку являются ТЭС компании «ДТЭК Западэнерго» Рината Ахметова.
Крупнейшей из них является Бурштынская ТЭС, в 2018-2019 годах ее директором был Денис Шмыгаль. В марте 2020 года парламент назначил Шмыгаля премьер-министром.
Бурштынская ТЭС вместе с Добротворской ТЭС были замешаны в схеме, когда сначала дорого продавали свою электроэнергию «Энергорынку», а затем дешево выкупали ее обратно по цене оптового рынка для целей продажи за границу.
В июне 2020 года Антимонопольный комитет сообщил о завершении расследования дела против «ДТЭК Западэнерго» по ценовым злоупотреблениям в Бурштынском энергоострове. Речь шла о событиях июля — октября 2019 года, когда по данным АМКУ «ДТЭК Западэнерго», используя возможности, которые предоставляют последнему контроль за 90% рынка, продавала электроэнергию для западных областей Украины по искусственно завышенной цене.
В начале июля по инициативе Минэнерго государственное «Центрэнерго» отказалось от закупки газа в пользу угля. После этого ДТЭК вывел из простоя шахты, которые были остановлены несколько месяцев назад якобы из-за «системного кризиса в энергетической отрасли Украины».
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